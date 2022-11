मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में अनियंत्रित ट्रक ने छह (Truck crushed six people In Motihari) लोगों को कुचल दिया. घटना कोटवा थाना की है. ट्रक के कुचलने से एक व्यक्ति (One Dead By Truck Crushed) की मौत हो गई. जबकि दो बच्ची समेत पांच लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए. मृतक की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले शंभू प्रसाद के रुप में हुई है. घटना के बाद से लोगों में आक्रोश का माहौल है. लोगों ने घटना के लेकर रोड जाम कर दिया.

छानबीन में जुटी पुलिसः घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मृतक के शव को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक शंभू प्रसाद कोटवा प्रखंड में वीएलडब्ल्यू के पद पर पदस्थापित थे. वहीं घटनास्थल पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी है. बताया जा रहा कि ट्रक मुजफ्फरपुर से आ रहा था इसी दौरान हादसा हो गया.

मुजफ्फरपुर आ रहा था ट्रकः प्रत्यक्षदर्शी लखीन्द्र यादव ने बताया कि मुजफ्फरपुर की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रक ने कोटवा थाना क्षेत्र के दीपउ मोड़ के समीप एनएच 28 पर सड़क पार कर रही दो बच्चियों को टक्कर मार दी. उसी दौरान एक अन्य व्यक्ति भी ट्रक के चपेट में आ गया. चालक ट्रक लेकर तेजी से भागने लगा. इसी क्रम में कोटवा चौक के ओवरब्रिज के समीप तीन अन्य लोगों को कुचल दिया. जिससे एक की मौत हो गई है.

'' एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने छह लोगों को कुचल दिया. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घायलों का इलाज चल रहा है. ट्रक जब्त कर लिया गया है. मामले में कार्रवाई की जा रही है.'' अनुज कुमार सिंह, कोटवा थानाध्यक्ष