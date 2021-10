मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में (Road Accident in East Champaran) एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बनकट में एनएच 28 बी (NH-28B in Bankat) पर हुए सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत (Three Die in Road Accident) हो गई. मृतकों में दो लोग दरभंगा के रहने वाले हैं. घटना के बाद बनकट के पास जाम लग गया.

बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की ओर से मछली लदी एक पिकअप तेज गति से मोतिहारी की तरफ आ रही थी. बनकट के पास पिकअप के ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे रुके हुए बाइक पर बैठे दो लोगों को कुचल दिया. एक साइकिल सवार भी पिकअप की चपेट में आ गया.

घटना में तीनों लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दोनों बाइक सवार की पहचान दरभंगा के रहने वाले मो. नईम और मो. खुर्शीद के रुप में हुई है. मृत साइकिल सवार नरेश साह तेल के खाली डब्बे का व्यवसाय करता था और वह चिंतावनपुर का रहने वाला था. घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलने पर मुफ्फसिल पुलिस मौके पर पहुंची. पिपराकोठी की ओर से लौट रहे डीएम शीर्षत कपिल अशोक और एसपी नवीन चंद्र झा भी घटनास्थल पर रुक गए.अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजवा दिया है.

