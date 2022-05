मोतिहारी: जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. बड़ी -बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं. ऐसा ही एक और मामला कोटवा थाना क्षेत्र ( murder in Kotwa police station area) से सामने आया है. बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े नगर थाना क्षेत्र के व्यस्तम गायत्री मंदिर के पास ठेकेदार को गोलियों (Firing In Motihari) से भून दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा बाबू टोला के रहने वाले कुणाल सिंह के रूप में हुई है.

ठेकेदार की गोली मारकर हत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुणाल सिंह गायत्री नगर स्थित अपने घर से बाजार की तरफ बाइक से निकल रहे थे. उसी दौरान गायत्री मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने कुणाल सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे कुणाल की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हॉस्पिटल चौक पर शव रखकर जाम कर दिया. घटना के दो घंटे बाद तक पुलिस के नहीं पहुंचने से लोगों का सब्र का बांध टूट गया. आक्रोशित लगातार सड़क जाम कर हंगामा करते रहे.

लोगों ने किया हंगामा और आगजनी: लोगों के आक्रोश को देख पुलिस मौके पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. काफी देर बाद मुफ्फसिल और छतौनी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंची लेकिन पुलिस को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा. आक्रोशितों ने मौके से पुलिस को खदेड़ दिया. हॉस्पिटल चौक पर जमकर हंगामा किया जाता रहा. फिलहाल मौके पर पुलिस लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है.

पिता और भाई की भी हो चुकी है हत्या: बता दें कि मृतक कुणाल सिंह के पिता नरेंद्र सिंह और उनके छोटे भाई की अगस्त 2005 में अपराधियों ने कोटवा कदम चौक के निकट हत्या कर दी थी. दोनों पिता पुत्र कोटवा से अपने घर लौट रहे थे. जिस समय नरेंद्र सिंह की हत्या हुई, उस समय वह अपने पंचायत के मुखिया थे. अब कुणाल की हत्या (murder of son of former mukhiya in motihari ) के बाद लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है. आक्रोशित हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

