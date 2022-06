मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित गोनाही गांव (Gonahi Village) में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या (Son Killed Father In Motihari) कर दी. बताया जाता है कि जमीनी विवाद ( Murder Due To Land Dispute In Motihari) में वृद्ध पिता की कुदाल से काटकर हत्या (Murder In Motihari) करने के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है.

बेटे ने की पिता की हत्या: शनिवार की सुबह आरोपी पुत्र राम विनय सिंह और उसके पिता चंद्र सिंह में मूंग को तोड़ने को लेकर विवाद हुआ और विवाद काफी बढ़ गया. रामविनय ने पास ही रखे कुदाल से पिता के सर के पीछे प्रहार कर दिया जिससे घटनास्थल पर ही चंद्र सिंह की मौत हो गई.

जमीन विवाद में हत्या: बताया जाता है कि मृतक चंद्र सिंह को तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा रामविनय सिंह अपने ससुराल जिहुली में रहता है और गंगपुर चौक पर खैनी का दुकान चलाता है. दूसरा बेटा प्रद्युमन सिंह और तीसरा लड़का शत्रुध्न सिंह परिवार समेत बाहर रहता है. चंद्र सिंह ने अपने तीनों बेटों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया था.

हत्यारा बेटा फरार: चंद्र सिंह अपने छोटे बेटे शत्रुध्न सिंह के साथ रहते थे. बड़ा लड़का रामविनय सिंह जमीन बंटवारे से संतुष्ट नहीं था और पिता पर दोनों छोटे भाईयों को ज्यादा जमीन देने का आरोप लगाता था. शनिवार की सुबह राम विनय सिंह का अपने पिता के साथ मूंग तोड़ने को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि राम विनय सिंह ने घर में रखे कुदाल से अपने पिता चंद्र सिंह पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

"घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच जारी है. बेटे ने पिता की हत्या जमीन विवाद में की है. फिलहाल हत्यारा फरार है."- सुनील कुमार सिंह, पकड़ीदयाल डीएसपी

