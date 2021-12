मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में इंडो-नेपाल सीमा (Smuggler Arrested on Indo-Nepal Border) पर स्थित रक्सौल के पनटोका कैंप के पास भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार (Smuggler Arrested with Ganja BY SSB JAWAN) किया है. यह कार्रवाई एसएसबी 47वीं बटालियन के जवानों ने किया है. गांजा को लेकर नेपाली नंबर की पिकअप भान से नेपाल की ओर भारतीय परिक्षेत्र में प्रवेश करते समय जांच के दौरान पकड़ा गयी. गिरफ्तार तस्कर से एसएसबी के अलावा एनसीबी की टीम पूछताछ में जुटी (NCB Team Engaged in Interrogation) है.

गांजा बरामदगी के संबंध में एसएसबी 47 वीं वाहनी के कमांडेंट प्रियवर्त शर्मा ने बताया कि गांजा की एक बड़ी खेप इंडियन सीमा में आने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर एक विशेष टीम बनाकर रक्सौल के तुमड़िया टोला के पास नाकाबंदी कर दी गई. उसी दौरान नेपाल की ओर से पिकअप आती दिख. जिसे रोक कर जांच किया गया तो पिकअप पर लदा गांजा बरामद हुआ. पिकअप के ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है.

कमांडेंट प्रियवर्त शर्मा ने बताया कि पिकअप में बने गुप्त तहखाने में छुपाकर कर रखे गए गांजा का कुल वजन एक क्विंटल 17 किलो 600 ग्राम है. गिरफ्तार पिकअप ड्राइवर नेपाल के परसा जिले के परवानीपुर का रहने वाला विजय कुमार कुशवाहा है. जिससे एसएसबी ने पूछताछ की है और एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है.

