मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में वाणिज्य कर विभाग ने आयरन और स्टील के तीन प्रतिष्ठानों पर छापेमारी (Sales Tax Department Raided in East Champaran) की है. छापेमारी में करोड़ों रुपये के सेल्स टैक्स चोरी ( Crores of Sales Tax Evasion in Motihari) का मामला सामने आया है. वहीं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर निबंधित दो प्रतिष्ठानों का खुलासा हुआ है. शिवम स्टील प्रतिष्ठान की जांच अभी भी जांच जारी है. वहीं, वाणिज्य कर विभाग के छापेमारी से व्यवसायियों में हड़कंप है.

ये भी पढ़ें- बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

मोतिहारी अंचल के प्रभारी वाणिज्य आयुक्त मोहन कुमार बताया कि छापेमारी में करोड़ों रुपये के सेल्स टैक्स चोरी का मामला पकड़ में आया है. फर्जी दस्तावेज के आधार पर निबंधित आयरन एंड स्टील के संचालित दो प्रतिष्ठान पकड़े गए हैं. जिसमें एक प्रतिष्ठान अरेराज के बहादुरपुर में एचएस ट्रेडर्स के नाम से संचालित हो रहा था. फर्जी दस्तावेज के आधार पर संचालित दोनों प्रतिष्ठानों ने 19 करोड़ रुपयों के ई-वे बिल सृजन किया था, लेकिन रिटर्न के माध्यम से टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा था. वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा ने निरीक्षण और जांच के क्रम में फर्जी कागजात पर निबंधित दोनों प्रतिष्ठानों के निबंधन को रद्द करने की अनुशंसा की है.

उन्होंने बताया कि जीवधारा स्थित शिवम स्टील की जांच अभी जारी है. अभी तक हुई जांच में दो करोड़ रुपये से ज्यादा के उचंत बिक्री का मामला पकड़ में आया है. शिवम स्टील द्वारा अन्य फर्मों के नाम पर अवैध तरीके से माल उतारा जाता था. पश्चिम बंगाल से मंगाये गए आयरन स्टील के वाहन को जब्त किया गया है.

बता दें कि यह छापेमारी वाणिज्य कर विभाग पटना की आयुक्त सह सचिव डॉ. प्रतिमा के निर्देशन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पटना, तिरहुत अन्वेषण ब्यूरो, मुजफ्फरपुर वाणिज्य कर विभाग और मोतिहारी अंचल की संयुक्त टीम शामिल थी.

ये भी पढ़ें- बिहार में 50 IPS अधिकारियों का तबादला, मानव जीत सिंह ढिल्लों बने पटना के SSP

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP