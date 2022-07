मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक बार फिर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. मंगलवार की सुबह दो की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरों ने घोड़ासहन बाजार स्थित भारत फाइनेंसियल इनक्लूजन लिमिटेड कम्पनी (Bharat Financial Inclusion Limited) में लूटपाट की. इस दौरान बदमाशों ने कार्यालय (Robbery From Finance Company In Motihari) से दस लाख रुपये लूट लिए. सूचना के बाद सिकरहना डीएसपी और स्थानीय थाना की पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

10 लाख 53 हजार 425 रुपये की लूटः कम्पनी के घोड़ासहन शाखा के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि वे ब्रांच में थे. उसी दौरान दो लोग आए और कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दिया. उन लोगों ने हथियार दिखाकर ब्रांच में रखे 10 लाख 53 हजार 425 रुपया लूट लिए और फरार हो गए. मैनेजर के अनुसार सोमवार को हुए कलेक्शन के पैसे को तिजैरी में रखा गया था. जिसे अपराधियों ने लूट लिया है.

"सुबह में कार्यालय खुलने के बाद अचानक दो लोग हथियार के साथ ब्रांच में घुस गए और उन्होंने हथियार मेरी कनपट्टी पर सटा दिया. इसके बाद ब्रांच में रखे 10 लाख 53 हजार 425 रुपया लूट लिए और फरार हो गए"- राजेश कुमार तिवारी, ब्रांच मैनेजर

मामले की जांच में जुटी पुलिसः वहीं, सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है. जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी.