नासा में चयनित डॉ अंशु के पिता प्रो. चंद्रमा सिंह

मोतिहारी: बेटियां किसी से कम नहीं है, इसको साबित किया है पूर्वी चंपारण जिला के सीमाई शहर रक्सौल के रहने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर चंद्रमा सिंह की छोटी बेटी डॉ अंशु कुमारी ने. जिनका चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (US Space Agency) नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा में वैज्ञानिक के रुप में हुआ (Dr Anshu Kumari selected as a scientist in NASA) है. प्रोफेसर चंद्रमा सिंह के दो पुत्रियों में छोटी बेटी डॉ अंशु ने प्रारंभिक शिक्षा रक्सौल से प्राप्त की. वहीं वर्ग छह से प्लस टू तक की पढ़ाई अंशु ने जवाहर नवोदय विद्यालय पिपराकोठी से की.

रक्सौल की बेटी ने किया नाम रौशन: डॉ अंशु के पिता प्रो. चंद्रमा सिंह रक्सौल के केसीटीसी कॉलेज में प्राध्यापक पद से सेवानिवृत हो चुके हैं. वहीं उसकी मां सविता देवी बीईओ थी, जिनकी मौत वर्ष 2008 में हो गई. मां की मौत हो जाने के बाद अंशु के पिता अपनी दोनों बेटियों के हौसले को टूटने नहीं दिया और पिता अपने दोनों बच्चों की मानसिक ताकत बने रहे. जिस कारण डॉ अंशु ने नासा जैसी संस्था में अपनी प्रतिभा के बल पर एक वैज्ञानिक के रुप में चयनित होकर जिला का नाम रोशन किया है.

नासा में वैज्ञानिक बनी अंशु: नासा में वैज्ञानिक के रुप में चयनित डॉ अंशु कुमारी के पिता प्रो. चंद्रमा सिंह ने बताया कि, 'मुझे दो बेटियां हैं. अंशु छोटी बेटी है और उसकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है. अंशु बचपन से से जिज्ञासु और कुशाग्र बुद्धि की रही है. अंशु ने बीटेक की डिग्री आरसीईडब्ल्यू जयपुर से ली. आईआईए बैंगलुरू से एमटेक विद इंटीग्रेटेड पीएचडी की डिग्री प्राप्त की. उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर के रूप में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी फिनलैंड में दो वर्षो तक काम किया है.

"अंशु को पिछले वर्ष आईआईटी रुड़की में एस्ट्रोफिजिक्स में बेस्ट थेसिस का अवार्ड मिला था. दिसंबर 2022 में आईआईटी इंदौर में यंग सांइटिस्ट अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया था. जनवरी 2022 में झारखंड के रांची में एमएसईटी द्वारा यंग साइंसटिस्ट अवार्ड उसे दिया गया था. डॉ अंशु की बड़ी बहन सुमी कुमारी भी कुशाग्र बुद्धि की है और वो एमटेक किया है. वर्तमान में वह राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है. सुमी के पति भी आरटीयू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में प्रोफेसर हैं. हमें अपनी दोनों बेटियों पर गर्व है."- प्रो. चंद्रमा सिंह, अंशु के पिता

अंशु के नाम है काफी उपलब्धियां: नासा में वैज्ञानिक के रुप में चयनित डॉ अंशु कुमारी के नाम काफी उपलब्धियां हैं. डॉ अंशु कुमारी को नासा ने अंतरिक्ष आधारित सौर मिशनों पर काम करने लिए पोस्टडॉक्टोरल प्रोग्राम फेलोशिप से सम्मानित किया है और उसने नासा के गोडार्ड स्पेश फ्लाइट सेंटर में वैज्ञानिक के रुप में ज्वाइन किया है. वह 28 फरवरी से ऑफिस में काम करने के लिए जाएगी. वह खगोलीय उपकरण और सौर भौतिकी पर काम करती है. सौर अवलोकन और अंतरिक्ष मौसम निगरानी के लिए भू-आधारित रेडियो उपकरणों को डिजाइन करने में विशेषज्ञता रखती है. वह सौर विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए वह विभिन्न उपकरणों का अध्ययन करती है. डॉ अंशु की शादी 2021 में उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले डॉ आशुतोष कुमार सिंह के साथ हुई है. डॉ आशुतोष कुमार नैनो सॉफ्ट मैटर रिसर्च सेंटर में रिसर्चर हैं.