मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में सड़क हादसा (Road Accident In East Champaran) हुआ है. सुगौली थाना क्षेत्र (Sugauli Police Station) के अमीर खान टोला के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. घटना में बाइक सवार युवक की पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक एशियन हाइवे को जाम (Protest In Motihari Against Youth Died In Road Accident) रखा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक रामगढ़वा क्षेत्र का हैः मृतक की पहचान रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव निवासी शेख अब्दुल्ला के रूप में की गयी है. पुलिस ने बताया कि मृतक अपनी बाइक से सुगौली से रामगढ़वा लौट रहा था. इसी दौरान छपवा-रक्सौल मुख्य मार्ग पर अमीर खान टोला के समीप रक्सौल की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी. ट्रक के टक्कर से शेख अब्दुल्ला सड़क पर गिरा और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

पुलिस ने जाम हटवायाः घटना के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और मृतक के शव को सड़क पर रख कर जाम कर दिया. सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें दोनों ओर लग गई. घटना की सूचना मिलते ही सुगौली थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया.

पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजन को दे दी है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य को लेकर मिट्टी का काम चल रहा है. लेकिन उसपर पानी नहीं डाला जाता है, जिससे धूल काफी उड़ती है और कई बार दुर्घटनाएं होती है.





