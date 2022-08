मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा थानाध्यक्ष समेत पूरी पुलिस टीम को एसपी डॉ. कुमार आशीष ने निलंबित (Police Team Was Suspended By SP In Motihari) कर दिया है. थानाध्यक्ष समेत दो दारोगा और एक जमादार को निलंबित करते हुए लाइन हाजिर किया गया है. पिपरा थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान, महिला दारोगा अनिता, दारोगा संजय कुमार यादव और जमादार अखिलेश सिंह पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की भी मांग की है. एसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि पिपरा थाना क्षेत्र के कुंअरपुर गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर आरोपित के साथ मारपीट करने का आरोप पुलिस टीम पर लगा था. जिस कारण उनकी मौत हो जाने की बात परिजन (PDS Dealer Die In Motihari) कह रहे हैं. जिसके लिए जांच टीम बनाई गई है और जांच चल रही है.

'जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए छापेमारी में पूरी टीम को निलंबित कर दिया गया है. एसपी के अनुसार पुलिस का कहना है कि उनलोगों ने घर में प्रवेश भी नहीं किया था और घर को घेरा भी नहीं था. दरवाजा खटखटाने के बाद पिता-पुत्र छत के रास्ते भाग रहे थे. पुत्र भाग गया और पिता भाग नहीं पाएं. जिस कारण उनको हर्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई. एसपी ने बताया कि जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.' - डॉ. कुमार आशीष, एसपी

मोतिहारी में पुलिसकर्मियों पर SP की कड़ी कार्रवाई : बता दें कि विगत 24 अगस्त को लगभग 3 बजे सुबह में धारा 307 के अभियुक्त व जनवितरण प्रणाली के दुकानदार केदार सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पिपरा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस छापामारी करने गई थी. पुलिस ने केदार सिंह को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन उनका शव मोतिहारी शहर के एक निजी नर्सिंग होम से परिजनों को मिला. परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने छापामारी के दौरान केदार सिंह के साथ मारपीट की और छत से घसीटते हुए नीचे लाने का प्रयास किया. फिर उन्हें छत से नीचे फेंक दिया. जिस कारण वह बेहोश हो गए, जिन्हें पुलिस जीप में रखकर थानाध्यक्ष ले गए और कुछ देर बाद फोन किया कि केदार सिंह की मोत हो गई है और उनका शव नर्सिंग होम में पड़ा हुआ है.

पुलिस छापेमारी में PDS डीलर की हुई थी मौत : बताया जा रहा है कि जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूरा गांव नर्सिंग होम में उमड़ पड़ा. मृतक के पुत्र अनीश कुमार सिंह ने थानाध्यक्ष, दो दारोगा, एक जमादार और एक चौकीदार समेत पूरी पुलिस टीम पर केदार सिंह के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया था. जिस मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने पूरी पुलिस टीम को निलंबित कर दिया है. पुलिस पर छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर देने का आरोप लगा है. हालांकि पुलिस अपने उपर लगे आरोप को सिरे से खारिज कर रही है.

पुलिस पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप : मामला जिला के पिपरा थाना क्षेत्र स्थित कुंअरपुर गांव की है. जहां 307 के अभियुक्त और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता केदार सिंह की गिरफ्तारी के लिए बीती रात पिपरा पुलिस वज्र टीम के साथ पहुंची थी. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस द्वारा केदार सिंह को छत पर से धक्का देकर फेंक देने का आरोप परिजन लगा रहे हैं. मृतक केदार सिंह के पुत्र अवनीश सिंह ने आवेदन देकर पिपरा थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान सहित अन्य पुलिस टीम पर आरोप लगाया है कि सभी ने मिल कर उनके पिता की बेरहमी से पिटाई की. जिससे उनकी मौत हो गई.