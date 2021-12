मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में बीते एक दिसंबर को दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर (head-on collision between two bikes) हो गया था. टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ था. इस घटना में तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गये. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां सभी इलाजरत है. इधर पुलिस ने बाइक के टक्कर के दौरान धमाके की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

जांच के क्रम में पुलिस ने फॉरेंसिंक एक्सपर्ट की टीम की मदद से विस्फोट मामले का खुलासा (Explosion Case Exposed) किया. मुजफ्परपुर से आई फॉरेंसिंक एक्सपर्ट की टीम ने जांच के बाद यह खुलासा किया की बाइक चला रहे नूर हसन के बाइक के वाइजर में बम रखा हुआ था. जो टक्कर के दौरान विस्फोट कर गया.

बता दें कि विगत एक दिसंबर को हरसिद्धि थाना क्षेत्र में जैल मुरारपुर के पास दो बाइक की टक्कर में धमाका (Explosion In Collision of Two Bikes) हो गया था. इस घटना में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर का रहने वाला नूर आलम के अलावा दूसरी बाइक पर सवार पैठानपट्टी के रहने वाले विवेक कुमार और विक्की कुमार जख्मी हो गए थे. जिसके बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां सभी का इलाज चल रहा है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी नवीन चंद्र झा (SP Navin Chandra Jha) समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन जांच के दौरान यह पता नहीं चल सका कि विस्फोटक पदार्थ किसके पास था. जिस कारण एफएसएल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया. एक्सपर्ट की टीम ने खुलासा किया कि नूर हसन के अपाची बाइक के वाइजर में बम रखा हुआ था. जिससे विस्फोट हुआ था. इस मामले में पुलिस ने हरसिद्धि थाने में विस्फोट का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है और अस्पताल में नूर हसन को अपने कस्टडी में ले लिया है.

