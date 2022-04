मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना (Chakia Police Station of East Champaran District) क्षेत्र में बीती रात पुलिस और अपराधियों में भीषण मुठभेड़ (Police and Criminals Encounter in Motihari) हो गयी. दोनो तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई. पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल (One injured in police encounter in Motihari) हुआ है. उसकी पहचान चकिया के रक्षित श्रीवास्तव के रूप में हुई है. जख्मी अपराधी को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है. अपराधियों की तीन गोली पुलिस के गाड़ी पर लगी है. इसके निशान पुलिस गाड़ी पर हैं.

जमीन कब्जाने आये थे अपराधी: दरअसल, मंगलवार को रक्षित श्रीवास्तव अपने कुछ गुर्गों साथ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र स्थित बनकट में एक जमीन पर कब्जा करने आया था. इसकी सूचना मिलने पर कई थानाें से भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान रक्षित श्रीवास्तव फरार हो गया. इस संबंध में मुफ्फसिल थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र की घटना के बाद पुलिस रक्षित श्रीवास्तव की गिरफ्तारी को लेकर चकिया समेत अन्य थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही थी.

पुलिस को देखते ही कर दी फायरिंग: इसी बीच मणी छपरा पंचायत के माधोपुर गांव में बाइक से आ रहे अपराधियों ने पुलिस को देखते हीं फायरिंग शुरू कर दी. जबाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गयी. मुठभेड़ की जानकारी मिलने पर आस-पास के थानाें से पुलिस पहुंची और अपराधियों की घेराबंदी कर ली. दोनों तरफ से लगभग 25 राउंड गोली चलने की बात कहीं जा रही है. पुलिस की ओर से 15 राउंड फायरिंग की बात बतायी जा रही है. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से रक्षित श्रीवास्तव जख्मी हो गया. रक्षित को गोली लगते ही उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए.

फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी: पुलिस जख्मी अपराधी को इलाज के लिए चकिया अनुमंडलीय अस्पताल लेकर आई. वहा प्राथमिक उपचार के बाद उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया. पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में चकिया थाना की गाड़ी में तीन गोलियां लगीं. जिसके निशान गाड़ी पर हैं. मुठभेड़ में घायल अपराधी रक्षित के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, दो मैगजीन, 5 कारतूस, एक बाइक भी बरामद किया है. मुठभेड़ के बाद फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. चकिया डीएसपी ने बीती रात अपराधियों के साथ हुए पुलिस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है.

