मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में करंट की (One Died of electrocution In Motihari) चपेट में आने से चापाकल बनाने वाले मिस्त्री की मौत की मौत हो गई. घटना जिला के केसरिया थाना क्षेत्र की है. मृतक सुरेंद्र पटेल केसरिया नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 9 का रहने वाला था. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है.

चापाकल बनाने गया थाः मिली जानकारी के अनुसार मझरिया गांव के रहने वाले हरेंद्र सिंह के यहां मिस्त्री सुरेंद्र पटेल चापाकल बनाने गया था. जिस चापाकल की मरम्मत करना था, उसमें लगे मोटर से करंट प्रवाहित हो रहा था. इस बात से सुरेंद्र पटेल अंजान था. जैसे हीं उसने चापाकल बनाना शुरू किया तो वह करंट की चपेट में आ गया. जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे एक निजी अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गयी.

मुआवजे की मांगः मोतिहारी में करंट से मौत के बाद मृतक सुरेंद्र पटेल के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. केसरिया थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलते ही मामले की जांच कर काईवाई की जाएगी. वहीं मामले में परिजनों ने मुआवजे की मांग की है.