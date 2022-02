पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): पूर्वी चंपारण जिला के ढाका रजिस्ट्री ऑफिस में 15 फरवरी को हुए वरुण हत्याकांड (Varun Murder Case In Motihari) का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को (Criminal Arrested In Murder Case in Motihari) गिरफ्तार किया है. शराब तस्करी का विरोध करने पर शराब तस्करों ने वरुण सिंह की रजिस्ट्री ऑफिस के पास गोली मारकर हत्या (Crime In Motihari)कर दी थी. वहीं वरुण हत्याकांड में शामिल 5 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

ये भी पढ़ें- शमशाद हत्याकांड: एक लॉकेट के एक टुकड़े ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाया

सिकरहना एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि, ढाका थाना के रजिस्ट्री ऑफिस के पास बाइक सवार बदमाशों ने वरुण की गोली मार कर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के अलावा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल्स, टावर लोकेशन के आधार पर एक आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मुन्ना के पास से एक 9 एमएम पिस्टल, 4 कारतूस, एक मोबाइल और एक ग्लैमर बाइक बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि, शराब तस्करी का विरोध करने पर 6 शराब तस्करों ने मिलकर युवक की गोली मारकर हत्या की थी.

बता दें कि, कुंडवाचैनपुर थाना क्षेत्र के गोरगावां गांव के रहने वाले वरुण सिंह एक जमीन के रजिस्ट्री के लिए ढाका रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे थे. वरुण सिंह अभी ऑफिस के बाहर ही थे. उसी दौरान पैदल आए हथियारबंद अपराधियों ने वरुण पर ताबतोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी. इस घटना में मौके पर ही वरुण सिंह की मौत हो गई थी. घटना के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले थे.

ये भी पढ़ें- Bagaha Crime News: शराबियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू से गोदकर किया जख्मी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP