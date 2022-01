पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): बिहार के मोतिहारी जिले के घोड़ासहन इलाके में (MP Police Action In Ghorasahan Area) मध्यप्रदेश की पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर चोरी की (33 Mobile Recovered From Motihari) 33 कीमती मोबाइल के साथ दो शटर कटवा गिरोह (Two Thieves Arrested From Motihari) के सदस्यों को गिरफ्तार किया है. जब्त मोबइलों की कीमत 10 लाख रूपये बताया जा रहा है. 5 जनवरी को मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के मोबाइल दुकान में चोरी मामले में एमपी पुलिस ने घोड़ासहन पुलिस की मदद से कार्रवाई की है.

बताया जाता है कि, 5 जनवरी की रात में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिला स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में फुल्टू मोबाइल दुकान का शटर काटकर चोरों ने लाखों रुपये की ब्रांडेड मोबाइल की चोरी कर ली थी. घटना के अनुसंधान में इस चोरी का तार घोड़ासहन से जुड़ रहा था जिसको लेकर मध्यप्रदेश की पुलिस ने घोड़ासहन पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी शुरू किया और पकड़ी गांव के वसी अख्तर उर्फ अमन देवान के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया है.





वहीं, वसी अख्तर के निशानदेही पर पुलिस ने जितना थाना क्षेत्र के घोघिया गांव के रहने वाले साबिर देवान को भी गिरफ्तार किया है. चोरों से पूछताछ के बाद चोरी की मोबाइल बरामद किया गया. वसीम अख्तर ने चोरी कर लाए गए ब्रांडेड मोबाइल सेट को जमीन में गाड़कर छिपाया हुआ था. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वसीम अहमद के घर में खुदाई कर चोरी का मोबाइल सेट बरामद किया है. बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बतायी जा रही है.

