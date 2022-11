मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के कोटवा थाना क्षेत्र के बेलवा माधो के पास एनएच 27 पर एक ट्रक ने पेट्रोल पंप के गार्ड को कुचल दिया. जिस घटना में गार्ड की मौत (Guard dies after crushed by truck in Motihari) मौके पर ही हो गई. मृत गार्ड केसरिया थाना क्षेत्र के गोपी छपरा का रहने वाला था. उसका नाम सुनील महतो था. वह वार्ड सदस्य भी रह चुका था. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डीसीएम और ट्रक के ड्राइवर जख्मी हो गएः मिली जानकारी के अनुसार एनएच 27 किनारे बेलवा माधो के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप पर सुनील महतो गार्ड की नौकरी करता था. एनएच पर दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर सुनील महतो सड़क पर आया. उसी दौरान पेट्रोल पंप के बगल में एनएच किनारे खड़े डीसीएम में जोरदार टक्कर मारने के बाद सुनील को रौंद दिया. जबकि डीसीएम और ट्रक के ड्राइवर जख्मी हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे की सूचना पुलिस को दीः हादसे में सुनील महतो को कुचले जाने के बाद पंप के अन्य कर्मी दौड़ कर आए. इसकी सूचना पुलिस को दी. कोटवा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जा में लेकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. साथ ही घायल दोनों ट्रकों के ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया.