मोतिहारी: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में हौसला बुलंद बदमाश लगातार लूट, हत्या और दुष्कर्म जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Motihari) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र का है. जहां 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ चार युवकों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म (Molestation with Minor in Motihari ) करने मामला प्रकाश में आया है. इस मामले में पीड़िता ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर चार युवकों को आरोपित किया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म: पताही थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चैत्र नवरात्र के समय पीड़िता दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी. जहां से चार युवकों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपियों ने जबरन नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के साथ मेला देखने गई उसकी सहेलियों ने इसकी जानकारी पूजा समिति को दी. इसके बाद पूजा समिति के सदस्यों के आने के बाद युवक पीड़िता को छोड़कर भाग गए.

घटना के बाद पंचायत: पीड़िता ने बताया है कि पूजा समिति के लोगों ने मेले के बाद पंचायत की बात कही. इस मामले को सुलझाने के लिए 14 अप्रैल को चार सरपंचों के नेतृत्व पंचायत हुई. जिसमें एक पक्ष ने आरोपी युवकों के साथ मारपीट की. जिससे पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर अपने साथ घटित घटना की जानकारी दी.

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. -सुबोध कुमार सिंह, थानाध्यक्ष

