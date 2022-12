मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में दिव्यांग किशोरी का अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म (Kidnap And Molestation With Girl In Motihari) करने का मामला सामने आया हैं. संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रामलीला देखने गई दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. बताया जाता है कि घटना के तीन दिन बाद यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है. हालांकि,पुलिस ने अपनी लापरवाही पर लीपापोती शुरु कर दी है. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की बात कह रही है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए सदर अस्पताल लाया है. वहीं एसपी डॉ. कुमार आशीष ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच शुरु करने की बात कही है.

मोतिहारी में गैंगरेप: यह मामला मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र का है. जहां रामलीला देखने गई दिव्यांग किशोरी के साथ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की है. बताया जाता है कि किशोरी बीते एक दिसंबर की रात गांव में आयोजित रामलीला देखने गई थी. तभी उसके साथ कुछ दरिंदों ने जबरदस्ती करते हुए उसका अपह्रण कर लिया. उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया.

जब गांव के कुछ लोग रात में रामलीला देखकर लौटे तब उसके घर नहीं लौटने की बात मां ने कही. तब ग्रामीणों ने उसके मां को बताया कि गांव का ही एक युवक उसे अपने साथ ले गया है. उस युवक को खोजते हुए पीड़िता की मां कई जगह भटकते रही. तब भी उसकी बेटी की कोई जानकारी नहीं मिली. उसके बाद मां उस आरोपी युवक के घर गई. तब जाकर जानकारी मिली कि पीड़िता किशोरी उसके कमरे में बेहोशी की हालत में पड़ी थी.

पीड़िता की मां जब गांव वालों को बुलाने गई तबतक पीड़िता उसके घर के पास बेहोशी की हालत में पड़ी रही. स्थानीय ग्रामीणों के आने के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया. जिसके बाद पीड़िता की मां ने सुबह में स्थानीय मुखिया और थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. सूचना मिलने के बावजूद भी मुखिया और पुलिस की कार्यशैली भी अमानवीय रही.

एसडीपीओ ने कार्रवाई करने की बात कही: अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि मामला तीन दिन पुराना है. कल शाम में पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर सूचना दी. उसके बाद रात में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. हालांकि आरोपी अभी तक घर छोड़कर फरार है. वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. किशोरी को महिला थाना की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया है.

