मोतिहारी: बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बीते रविवार को पांचवें चरण (Fifth Phase Of Election In Moihari) का मतदान किया गया. वहीं, बिहार के मोतिहारी जिले के नक्सल प्रभावित पताही और पकड़ीदयाल प्रखंड में जिला प्रशासन की खास नजर थी. इसके बावजूद मतदान के समाप्ति के दौरान पकड़ीदयाल प्रखंड के बड़कागांव पंचायत स्थित बूथ संख्या-12 पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा (Miscreants Created Ruckus In Voting Center) किया. पुलिस के सामने ही उपद्रवियों ने बूथ पर ही प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी की पिटाई कर दी. जिसका वीडियो सामने आया है.

इसे भी पढ़ें: पटना: धनरूआ में शांतिपूर्ण मतदान जारी, महिला वोटरों का दिख रहा उत्साह

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पकड़ीदयाल प्रखंड के बड़का गांव के बूथ संख्या- 12 पर प्रमोद कुमार मिश्रा पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात थे. जहां मतदान के अंतिम समय में स्थानीय उपद्रवियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. उपद्रवियों ने पीठासीन अधिकारी को एक कमरे में बंद कर दिया और वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों के सामने ही अधिकारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया.

देखें रिपोर्ट.

ये भी पढ़ें: दरभंगा में दिखा चुनावी उत्साह, वोट डालने नाव से मतदान केंद्र पहुंचे वोटर

बूथ पर उपस्थित लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा को सुरक्षित बचाकर थाने ले गई. जहां पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्रा ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी. इसके साथ ही जल्द से जल्द मामला दर्ज कराने की बात कही लेकिन थाना पर स्थानीय अधिकारी पीठासीन अधिकारी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है.