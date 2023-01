मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला (Motihari crime news) के बंजरिया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद (land dispute in motihari) में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो (Man died in land dispute in Motihari) गई. मृतक की पहचान रोहिनिया गांव के मोहन मुखिया के रूप में की गई है. घटना बंजरिया थाना क्षेत्र के रोहिनिया गांव की है. घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने शब को अपने कब्जे में लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

जमीन विवाद में एक की मौत: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार शाम रोहिनिया गांव के मोहन मुखिया का उसके पड़ोसी जयदरस पासवान से विवाद हो गया. विवाद जमीन को लेकर था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से जमीन का विवाद चल रहा था. इसी दौरान देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ा की दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठीृडंडे से मारपीट शुरु हो गई. इस दौरान एक व्यक्ति की लाठी डंडे से बुरी तरह पिटाई के कारण मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़ कर फरार हो गए

जांच में जुटी पुलिस: जमीन विवाद के कारण व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर पहुंचे बंजरिया थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया की परिजनों की तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है. आवेदन मिलने पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी.

"घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. और मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है. परिजनों की तरफ के कोई आवेदन अभी नहीं मिला है. आरोपी घर छोड़ कर फरार हैं.आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी".- संदीप कुमार, बंजरिया थानाध्यक्ष

