मोतिहारी : पूर्वी चंपारण जिला में बेखौफ अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे (Crime In Motihari) हैं. जिला के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर 35 हजार रुपए और बाइक लूट (Loot From Finance Staff In Motihari) ली. अपराधियों की गोली फाइनेंस कर्मी के सीना के उपरी हिस्से में लगी है और आर-पार हो गई है.

पश्चिमी चंपारण जिला के सिरिसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला सिट्टू कुमार मुजफ्फर में एक फाइनांस कम्पनी में काम करता है. वह अपने घर जा रहा था. तभी रास्ते में अपराधियों ने उसको गोली मारकर लूटपाट (Loot In Motihari) की. जख्मी फाइनांस कर्मी सिट्टू कुमार ने छुट्टी में बाइक से मुजफ्फरपुर से अपने घर सिरिसिया जा रहा था.

''तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बिरितिया लोकनाथपुर के पास एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने रुकने का इशारा किया. लेकिन मैं रुका नहीं और गाड़ी तेज चलाने लगा. अपराधी हमारे ऊपर फायरिंग करने लगे. दो फायर में तो बच गया. लेकिन तीसरे फायर की गोली पीछे से सीना के आर-पार हो गई. गोली लगने के बाद गिर पड़ा. फिर अपराधियों ने बैग को छीना और बाइक लेकर फरार हो गए. बैग में 35 हजार रुपया, कपड़ा और कुछ कागजात थे.''- सिट्टू कुमार, पीड़ित

''ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को इलाज के लिए नर्सिंग होम में पहुंचाया गया. जख्मी युवक का बयान लिया गया है. अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही मामले संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- मिथिलेश कुमार, थानाध्यक्ष, तुरकौलिया

