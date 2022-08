मोतिहारी : पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी बेलगाम हो गए (Crime In Motihari) हैं. बेखौफ अपराधियों ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक के शीतलपुर सीएसपी संचालक को गोली मारकर साढ़े चार लाख रुपया लूट (Loot From CSP Operator In Motihari) लिया. जख्मी सीएसपी संचालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूट : सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी सीएसपी संचालक से घटना की जानकारी ली. घायल सीएसपी संचालक संजय कुमार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित पंचायत के भाग्यनगर गांव का रहने वाला है. अपराधियों ने उसे दो गोलियां मारी है. बताया जाता है कि शीतलपुर स्टेट बैंक से सीएसपी संचालक संजय कुमार बैंक से रुपया निकाल कर अपने सीएसपी जा रहा था. उसी दौरान कल्याणपुर थाना क्षेत्र के 12 आरडी पुल के पास बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी और उसके पास रखे बैग को छीन लिया. बैग में बैंक से निकाले गए 4 लाख 50 हजार रुपया और कुछ कागजात रखे हुए थे.

जांच में जुटी पुलिस : जख्मी सीएसपी संचालक संजय कुमार को स्थानीय ग्रामीणों ने इलाज के लिए चकिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से चिकित्सकों ने उसे मोतिहारी रेफर कर दिया. घटना की सूचना के बाद चकिया डीएसपी सौजय कुमार समेत कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर जख्मी सीएसपी संचालक से घटना की जानकारी ली. चकिया डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही घटना का उद्भेदन कर दिया जाएगा.