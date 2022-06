मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी बेलगाम हो गए (Crime In Motihari) हैं. बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस घटना के बाद लाठी पिटने में व्यस्त है. बीती रात जिला के चिरैया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर के समीप एअरफोर्स जवान अमित कुमार गुप्ता के साथ बदमाशों ने लूटपाट (Loot From Airforce Jawan In Motihari) की. जिस दौरान अपराधियों ने एअरफोर्स जवान की पत्नी माधुरी गुप्ता के सिर सर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. बदमाशों के हमला से जख्मी माधुरी की मौत हो गई. वहीं अमित और उनका दो वर्षीय पुत्र अनंत कुमार जख्मी हो गए. अमित को ज्यादा चोटें आई हैं. जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है.

ये भी पढ़ें - VIDEO : देखिए किस तरह CSP केन्द्र में घुसकर अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट

पत्नी और बेटा के साथ जा रहे थे अमित : बताया जा रहा है कि अमित बाइक से अपनी पत्नी और बच्चा के साथ बीती रात मोतिहारी से अपने घर घोड़ासहन थाना क्षेत्र के कदमवा भगतीनिया टोला लौट रहे थे. उसी दौरान मोहद्दीपुर के समीप दो बाइक से आए चार बदमाशों ने लूटपाट की. जख्मी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि वे एअर फोर्स स्टेशन आगरा में लिपिक के पद पर पदस्थापित हैं. वह एक महीना की छुट्टी में घर आए हैं. वे अपनी पत्नी का इलाज कराने मोतिहारी आए थे. साथ में उनका दो वर्षीय पुत्र भी था.

''इलाज कराने के बाद पत्नी के साथ ज्वेलरी शॉप गए और कुछ ज्वेलरी खरीदा. फिर अंधेरा होने पर बाइक से घर के लिए निकले. चिरैया से धरहरा-धरहरी होकर गांव लौट रहे थे. उसी दौरान मोहद्दीपुर के समीप दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने घेर लिया. पत्नी के हाथ से बैग छीनने लगे. जिसकारण बैलेंस बिगड़ गया और बाइक से गिर पड़े. उसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से पत्नी के सिर पर मारा और बैग छीन लिया. इसके बाद मेरे ऊपर बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया और भाग गाए.''- अमित कुमार गुप्ता, पीड़ित, एअरफोर्स जवान

ऑटो चालक ने की मदद : अमित कुमार ने बताया कि बदमाशों ने बैग में रखे 15 हजार नगद और जेवरात समेत अन्य सामान लूट लिये. जख्मी हालत में सड़क पर पड़े अमित ने देखा कि उसकी पत्नी माधुरी गुप्ता के सिर से खून निकल रहा है और वह बेहोश है. उसी दौरान उधर से गुजर रहे एक ऑटो चालक की नजर उनलोगों पर पड़ी. ऑटो चालक ने उनलोगों को चिरैया पीएचसी पहुंचाया. माधुरी की गंभीर स्थिति देख पीएचसी चिकित्सकों ने रेफर कर दिया. लेकिन माधुरी ने रास्ते में हीं दम तोड़ दिया.



जांच में जुटी है पुलिस : इधर जख्मी अमित ने चिरैया थाना क्षेत्र के मंगुराहा गांव स्थित अपने ससुराल में फोन करके सारी बातों की जानकारी दी. उसके ससुराल के लोग अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. डीएसपी सिकरहना और चिरैया थानाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. मामले की छानबीन में पुलिस जुट गयी है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP