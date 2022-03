मोतिहारी: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने सोमवार को बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) में मोतिहारी से आरजेडी एमएलसी उम्मीदवार बबलू देव (RJD MLC Candidate Bablu Dev) के पक्ष में वोट मांगा. जिला स्कूल के मैदान में आयोजित नामांकन समारोह में उन्होंने स्थानीय प्राधिकार के मतदाताओं को गोलबंद होकर आरजेडी कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने की अपील की. इस दौरान उन्होंने एनडीए पर जमकर हमला बोला.

नीतीश सरकार पर तेजस्वी का प्रहार: तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार में बेरोजगारी, अपराध और पलायन चरम पर है. यह डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है.

एक-दूसरे को कोसते हैं एनडीए के नेता: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एनडीए के घटक दल के विधायक और नेता आपस में ही लड़ते हैं. उनहोंने कहा कि सत्ता पक्ष के मंत्री ओर विधायक का कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है. बीजेपी वाले जेडीयू को, जेडीयू वाले जीतनराम मांझी को और मांझी सरकार को कोसते हैं. उधर कोई इस्तीफा दे देता है. आपस में ही सभी लड़ते रहते हैं.

सरकार है या सर्कस?: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई नोकझोंक का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच बहस हो गई हो. उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं सर्कस है. ये लोग बिहार में सर्कस चला रहे हैं और बेचारी जनता इसमें पिस रही है.

"ऐसा सरकार हमने कहीं नहीं देखा है, जहां स्पीकर सरकार को कोसते हैं. सरकार के मंत्री दूसरे दल के नेता को कोसते हैं. बीजेपी वाले जेडीयू को, जेडीयू वाले मांझी जी को और मांझी जी सरकार को कोसते हैं. उधर कोई इस्तीफा दे देता है. आपस में ही सभी लड़ते हैं. आजतक इतिहास में नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा अध्यक्ष में बहस हो जाए. सोचिए ये सरकार नहीं सर्कस है और जनता बेचारी पिस रही है"- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

स्पीकर-सीएम में नोकझोंक: दरअसल लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं. ऐसे में सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई.

