मोतिहारी: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड स्थित जसौली जमुनिया गांव पहुंचे. जहां वे कल्याणपुर के विधायक मनोज यादव के पिता पूर्व विधायक यमुना यादव की 8वीं पुण्यतिथि (8th death anniversary of former MLA Yamuna Yadav) में शामिल हुए. उन्होंने यमुना यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला (Tejashwi Yadav attack on NDA) बोला.

17 साल में भी गरीबी नहीं मिटा पाए नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है. रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए राज्य का हर दूसरा परिवार पलायन कर रहा है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की स्थिति खराब है. विश्वविद्यालय का सत्र काफी पीछे चल रहा है. सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही, शिक्षकों को शराबियों को पकड़वाने का फरमान दिया गया है. सरकार कहती है कि सभी को वैक्सीन लगा दिया गया है. जबकि वैक्सीन लगाने में सरकार ने फर्जीवाड़ा किया है. राज्य में अभी फर्जी वाली सरकार है.

गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं: तेजस्वी ने पेट्रॉल, डीजल और रसोई गैस के अलावा अन्य चीजों की महंगाई पर केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है. इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार के चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को चेतावनी दी और कहा कि चुनाव में किसने क्या किया है, सबकी गतिविधियों पर उनकी नजर है. समय आने पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर समुचित कार्रवाई की जाएगी.

