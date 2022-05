मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक महिला का शव बरामद (Dead Body Found In Motihari) किया गया है. महिला के शव को संदिग्ध हालत में पाया गया है. जिले के मलाही थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का घर में फंदा से लटका हुआ शव बरामद हुआ है. घटना की सूचना पर पहुंची. पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है. अस्पताल में शव भेजने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है कि विवाहिता ने आत्महत्या की है (Suspected Dead Body Of Lady In Motihari) या उसकी हत्या हुई है. उक्त महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वह मलाही थाना के पोखरा टोला के रहने वाले सिपाही यादव की पत्नी रिंकू देवी थी. घर में फंदे से लटका हुआ शव मिलने की जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

ये भी पढ़ें: VIDEO: मोतिहारी सीएचसी में मौत के बाद हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पति पत्नी में हुई थी कहासुनी: मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह में किसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई थी. पति से कहासुनी होने के कारण महिला ने पूरे दिन खाना भी नहींं खाया था. उसके अगले दिन महिला और उसके पति के बीच सबकुछ सामान्य था. किसी काम से सिपाही यादव अपने घर से निकला और जब लौटकर आया तो घर अंदर से बंद था. खिड़की से उसने देखा कि उसकी पत्नी रिंकू देवी पंखे से झूल रही है. उसका पति सिपाही यादव दरवाजा तोड़कर घर में घुसा और फंदा से शव को नीचे उतारा. उसके बाद देखा कि रिंकू की मौत हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: पति की दूसरी शादी से नाराज बीवी ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, परिवार के सभी 4 सदस्य जिंदा जले





क्या बोले पुलिस अधिकारी: मलाही थानाध्यक्ष संजय पाठक ने बताया कि मृत महिला के पति ने फोन पर इस घटना की जानकारी दी. उसके बाद हम अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं. आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली. जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक किसी भी बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP