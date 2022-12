मोतिहारी: बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त( प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन 23 व 24 दिसंबर को होगा. विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक का आयोजन नगर भवन में किया गया. जिले में 17 परीक्षा केंद्र (Examination will be held at 17 centers in Motihari) बनाये गए हैं. जिसमें 12404 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे. वहीं परीक्षा की प्रथम पाली सुबह 10:00 बजे से 12:15 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 4:15 बजे तक होगी. परीक्षा केंद्र के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी.





ये भी पढ़ें : मोतिहारी नगर निकाय चुनाव में गिनती के दौरान हंगामा, समर्थकों ने ईवीएम में गड़बड़ी का लगाया आरोप

परीक्षा के दिन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रखने का निर्देश : बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक का आयोजन नगर भवन में किया गया. जिसकी अध्यक्षता डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने की. बैठक में केंद्रधीक्षक,स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर ब्रीफिंग दी गई. परीक्षा के दिन ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा की गरिमा,पवित्रता एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना आप सबका कर्तव्य है. इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित करें. परीक्षा ड्यूटी में लगे सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने कर्तव्य एवं दायित्व का ससमय निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे. जिला नियंत्रण कक्ष से परीक्षा की मॉनिटरिंग की जाएगी.