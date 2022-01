मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी थाना (Mehsi police station of East Champaran) क्षेत्र स्थित भीमलपुर जंगल के समीप बूढ़ी गंडक नदी से एक युवती का शव बरामद (Girl body recovered from river in Motihari) हुआ है. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान राजेपुर थाना क्षेत्र के मझुअर गांव के रहने वाले सत्यनारायण साह की 18 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी के रूप में हुई है. मृतका पांच दिनों पूर्व शौच करने के लिए घर से निकली थी. उसके बाद वह घर नहीं लौटी थी. आज उसका शव नदी से बरामद हुआ.

आशंका जतायी जा रही है कि युवती का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गयी है. युवती के पिता सत्यनारायण साह ने राजेपुर थाना में सनहा दर्ज कराकर पुत्री के अपहरण की शिकायत की थी. मृतका के भाई शिव शंकर साह ने बताया कि विगत 3 जनवरी को मेहसी थाना के अमवा गांव के रहने वाले अमित कुमार ने फोन कर उसकी बहन नीतू काे अगवा करने की धमकी दी थी.

उसके बाद बीते मंगलवार से उसकी बहन लापता थी. इस संबंध में राजेपुर थाना में नीतू के अपहरण से संबंधित सनहा दर्ज कराया गया था. शिव शंकर साह ने अमित कुमार समेत छह लोगों पर अपनी बहन का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है. दरअसल, मेहसी थाना क्षेत्र स्थित भीमलपुर जंगल के समीप बूढ़ी गंडक नदी में युवती का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची मेहसी पुलिस ने युवती के शव को नदी के बाहर निकाला. पुलिस ने मृतका की पहचान होने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

