मोतिहारीः बिहार के मोतिहारी में पूर्व मुखिया ने रिसेप्शन पार्टी के दौरान पिस्तौल निकालकर फायरिंग (Former Mukhiya fired in Motihari) कर दी. आपसी विवाद में फायरिंग की बात बताई जा रही है. इस गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी. दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है. वहीं आरोपी पूर्व मुखिया मौके से फरार हो गया. यह घटना जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी पंचायत के कनना गांव की है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से चार खोखा मिला हैं.



मोतिहारी में रिसेप्शन पार्टी में जमकर हुई फायरिंग : मोतिहारी जिला के जोकियारी पंचायत के कनना गांव में आपसी विवाद में पूर्व मुखिया ने अंधाधुंध फायरिंग (Bullet Fired At The Reception Party In Motihari) कर दी. इस घटना में दो लोग जख्मी हुए हैं. रक्सौल थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे, लेकिन आरोपी फरार थे. घटनास्थल से चार खोखा बरामद हुआ है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. घटना को लेकर रविकांत सिंह ने थाना में आवेदन देकर पूर्व मुखिया रामविनय सिंह को आरोपी बनाया है.

मोतिहारी में पूर्व मुखिया ने की फायरिंग : मिली जानकारी के अनुसार बीती रात जोकियारी गांव में एक रिसेप्शन पार्टी थी. पार्टी के अंतिम समय में पूर्व मुखिया रामविनय सिंह आए और किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया. इसी दौरान रामविनय सिंह ने अपने पास रखे पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग में दो लोगों को गोली लग गई. एक गोली सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा के रहने वाले दीपक कुमार सिंह के कान के पास लगी. वहीं एक गोली बेतिया के नवरंगिया के रहने वाले शुभम राम के पेट में लगी है.

दोनों घायलों का निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाजः दोनों जख्मियों को आनन-फानन में इलाज के लिए रक्सौल के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. इधर घटना के बाद आरोपी रामविनय सिंह फरार हो गए. रक्सौल डीएसपी चंद्रप्रकाश ने बताया कि गोलीबारी में दो युवक जख्मी हुए हैं. दोनों का इलाज चल रहा है. घटना को लेकर रविकांत सिंह ने थाना में आवेदन दिया है. बीती रात घटना के बाद से आरोपी रामविनय सिंह के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.



"गोलीबारी में दो युवक जख्मी हुए हैं. दोनों का इलाज चल रहा है. घटना को लेकर रविकांत सिंह ने थाना में आवेदन दिया है. बीती रात घटना के बाद से आरोपी रामविनय सिंह के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है" - चंद्रप्रकाश, डीएसपी, रक्सौल