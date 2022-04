मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में भयानक हादसा होते-होते टल (Terrible Accident in Motihari was Averted) गया. शहर के छतौनी थाना क्षेत्र में रेडिमेड कपड़ों का बंडल लेकर मोतिहारी पहुंची ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ट्रक आग का गोला ((Fire in Transport Company Truck in Motihari) बनने से बच गया. हालांकि स्थानीय लोगों की कोशिश और समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया. इसके बावजूद लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. क्षति का आंकलन सही-सही नहीं हो सका है. सामान लदा ट्रक छतौनी चौक स्थित अपोलो ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय जा रहा था.

कपड़ों से लदी ट्रक में लगी आग: मिली जानकारी के अनुसार, पोल पर लटक रहे जर्जर और नंगे बिजली के तार की संपर्क में ट्रक आ गया. जिससे ग्यारह हजार के बिजली तार में शर्ट सर्किट हुआ और ट्रक पर रखे कपड़ों के बंडल में आग लग गई. बताया जा रहा है कि दिल्ली से करोड़ों रुपया का माल लेकर मोतिहारी के अपोलो ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम में एक ट्रक आ रहा था. ट्रक पर शहर के कई व्यवसायियों का माल लदा हुआ था. ट्रक जैसे ही अपोलो ट्रांसपोर्ट कम्पनी के गोदाम की तरफ मुड़ी.

फायर बिग्रेड ने समय रहते आग पर पाया काबू: वैसे ही बिजली के पोल से लटक रहे ग्यारह हजार किलोवाट का नंगा तार, ट्रक पर लदे एक बंडल के संपर्क में आ गया. और स्पार्क होने लगा. जिसके चिंगारी से ट्रक के बंडल जलने लगे.ड्राइवर की नजर लूकिंग ग्लास में गई और लोगों ने भी शोर मचाना शुरू किया. तब चालक ट्रक को लेकर आगे बढ़ा और गाड़ी धोने वाले सर्विंसिंग सेंटर के पास लाकर रोका दिया. उसके बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी फेंकना शुरु किया और वाशिंग पिट के पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की.

क्षति का नहीं हो पाया आंकलन: साथ ही लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी आग लगने की जानकारी दी. सूचना मिलने पर जल्द ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया. ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रोपराइटर मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आग से नुकसान का आंकलन कर पाना, अभी मुश्किल है. उन्होंने बताया कि बिजली के जर्जर और नंगा तार के संपर्क में आने से आग लगी है.

