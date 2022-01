मोतिहारी: शनिवार को मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा (road accident in motihari) हुआ. इसमें पिता-पुत्र की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा जिले के मोतिहारी-ढ़ाका रोड (Motihari-Dhaka Road) पर मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बसतपुर गांव के पास हुआ. शनिवार शाम को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों बाइकों पर सवार तीन लोग सड़क पर गिर गए. इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने एक बाइक पर सवार पिता-पुत्र को रौंद दिया. जिससे घटनास्थल पर ही दोनों की मौत (father son died in road accident in motihari) हो गई.

मृतकों की पहचान शिकारगंज थाना क्षेत्र के गोढ़िया हराज गांव निवासी किसान हीरालाल ठाकुर और उनके बेटे सनोज कुमार के रूप में हुई है. वहीं, दूसरे बाइक पर सवार मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी तेजू कुमार सड़क हादसे में घायल हो गया. सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. बताया जाता है कि सड़क दुर्घटना में मृत हीरालाल अपनी बेटी का इलाज कराने के बाद घर लौट रहा था. हीरालाल की बेटी की शादी फेनहारा थाना क्षेत्र के खान पीपरा गांव में गत वर्ष हुई थी.

बेटी की तबियत खराब होने की सूचना पर हीरालाल ठाकुर अपने छोटे बेटे सनोज कुमार के साथ मोतिहारी आये थे. बेटी का इलाज कराने के बाद वह अपने गांव गोढ़िया हराज लौट रहे थे. इस दौरान चिरैया की तरफ से बाइक से आ रहे तेजू कुमार की बाइक से उनकी बाइक टकरा गई. इसी बीच मोतिहारी की ओर से सीमेंट लेकर चिरैया की तरफ जा रहे ट्रक ने सड़क पर गिरे पिता-पुत्र को रौंद दिया.

सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के पास से एक मोबाइल फोन हुआ. उसी फोन से मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई. वहीं घायल युवक बाइक से कंबल बेचता है। वह कंबल बेचकर मोतिहारी लौट रहा था. इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया. इधर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है. मुफस्सिल थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि ट्रक व बाइक को जब्त कर लिया गया है.

