मोतिहारी: ड्रग माफियाओं के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी नकली दवाओं का काला कारोबार खत्म नहीं हो रहा है. बिहार के मोतिहारी के रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के पास ड्रग इंस्पेक्टर ने सम्पूर्ण आरोग्य केंद्र पर छापेमारी (Duplicate Drug Factory raided in motihari) की. इस दौरान वहां से भारी मात्रा में नकली दवा बरामद (Huge amount of fake medicine seized in Motihari) किया है. मौके से फैक्ट्री संचालक कथित आयुष चिकित्सक दिनेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया.

बताया जाता है कि मोतिहारी जिले के रघुनाथपुर मोहल्ला में एक अपार्टमेंट में नकली दवा बनाई जा रही थी. ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत मिली थी कि रघुनाथपुर क्षेत्र में एक फर्जी अस्पताल चल रहा है. जहां पर नकली दवा बनाई जाती है. जिस पर विदेशी कंपनी का रैपर लगा कर ग्रामीण इलाकों में बेचा जाता हैं. शिकायत के बाद औषधि नियंत्रण विभाग (Drug Control Department) के अधिकारियों ने छापा मारा. टीम काफी मशक्कत के बाद अंदर दाखिल हुई.

अंदर जाने पर देखा गया कि महिलाएं और बच्चों से दवाओं का निर्माण कराया जा रहा था. तलाशी के दौरान दवा का खाली बोतल, खुला हुआ टैबलेट, गुड़ का घोल, सत्तू, आजवाइन, सौंफ, मिश्री, डिस्टिल वाटर, भारी मात्रा में दवा का रैपर और दवा सील करने वाली मशीन समेत कई चीजें बरामद की गई. मौके से फैक्ट्री संचालक कथित आयुष चिकित्सक दिनेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया. साथ ही भारी मात्रा में दवा बनाने के सामान जब्त किए गए.

वहीं मौके पर मौजूद ड्रग इंस्पेटर ने बताया की मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए एक बीएएमएस डॉक्टर गुड़, सत्तू, हल्दी पाउडर की मदद से नकली दवा बनाकर मरीजों को बेचा जाता था. आरोपी डॉक्टर अपने घर पर ही इस गोरखधंधे को अंजाम देता था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की करवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि दिनेश चौधरी ने नकली दवाओं को खपाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाल बिछा रखा था. गरीब और भोले-भाले लोगों को इलाज के नाम पर नकली दवा देता था. नकली दवा का सिंडिकेट चलाने वाला दिनेश कुमार चौधरी पटना से बीएएमएस की पढ़ाई करने की बात बता रहा है और वह एक वर्ष से रघुनाथपुर में संपूर्ण आरोग्य केंद्र नाम से क्लिनिक खोल कर लोगो का इलाज करता था. उसने शहर के चांदमारी और संग्रामपुर में भी शाखायें खोल रखी थीं. वह इलाज के साथ अपने यहां बनी दवाओं को मरीजों को बेचता था.

