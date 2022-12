मोतिहारी में लूट

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण जिला के नगर थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए लूट (loot in flipkart office) का मोतिहारी पुलिस ने उद्भेदन (Disclosure of loot in Motihari ) कर दिया है. घटना के महज पांच घंटे के अंदर लूट कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अपराधियों के पास से फ्लिपकार्ट ऑफिस से लूटे गए 4 लाख 90 हजार 260 रुपया, एक देशी कट्टा, चार पिस्तौल, 13 कारतूस, एक बड़ा चाकू, एक काला रंग का बैग और एक कार बरामद किया है.

"फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए लूटकांड के बाद जिला के सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया था. मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ और टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की. इधर घटना के बाद पूरा जिले में नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरु की गई. इसी दौरान चिरैया थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड पर एक कार को रोक कर जांच की गई, तो उस कार में सवार दो युवकों के पास से हथियार, कारतूस और कैश के साथ फ्लिपकार्ट से लूटे गए दो पार्सल बरामद हुए."-डॉ. कुमार आशीष,एसपी

प्रेस वार्ता कर एसपी ने दी जानकारीः एसपी डॉ. कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बताया कि पूछताछ में अपराधियों ने अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली गई है. घटना में सात अपराधी शामिल थे. अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एसपी ने बताया कि घटना के महज कुछ घंटों में सफल उद्भेदन जिला पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और पुलिस के बढ़े मनोबल से निश्चित रुप से जिला में अपराध रोकने में सफलता मिलेगी.

5 लाख रुपये की हुई थी लूटः बतादें कि नगर थाना क्षेत्र स्थित देवराहा बाबा चौक के समीप बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में फ्लिपकार्ट ऑफिस में बीती रात लूटपाट मचाई थी. ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने 5 लाख 67 हजार रुपया लूट लिया था. वहीं पुलिस के बताया कि केवल पांच लाख की लूट हुई थी.

वाहन जांच से पुलिस को मिली सफलताः पांच घंटे के भीतर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी शुरु की. साथ ही जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर वाहन जांच की गई. वाहन जांच के दौरान चिरैया थाना क्षेत्र से लूट के रुपया और पार्सल समेत अपराधियों को बड़ी मात्रा मे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया.