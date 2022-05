मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में दो लड़कियों ने सुसाइड (Two Girls Commit Suicide in East Champaran) कर लिया है. बंजरिया थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों के शव संदिग्ध अवस्था में घर में फंदे से लटकते हुए (Death of Two Sisters in Motihari) मिले हैं. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बहनों के शव को कब्जे में ले लिया है. मृतका की मां की मौत भी वर्ष 2014 में संदिग्ध हालत में हो गई थी. मृतका की बड़ी बहन मुस्कान कुमारी और सुनीती कुमारी के पिता चंद्रशेखर सिंह उर्फ बब्लू सिंह ने पत्नी की मौत के बाद वर्ष 2016 में दूसरी शादी की थी.

दो लड़कियों की संदिग्ध अवस्था में मौत: मिली जानकारी के अनुसार सोतेली मां के आने के बाद दोनों बहनों को प्रताड़ित किए जाने की बात बतायी जा रही है. इधर मृतका के मामा को घटना की जानकारी हुई तो वे लोग मौके पर पहुंचे और अपनी भगिनी की मौत के लिए मृतक के पिता को जिम्मेदार बताते हुए उसके साथ मारपीट की. लड़कियों के पिता चंद्रशेखर सिंह उर्फ बब्लू सिंह ने बताया कि वह अपनी पत्नी के इलाज में रक्सौल में थे. वहां से लौट कर आए तो घर बंद था. घटना की सूचना पर पहुंची बंजरिया थाने की पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से नीचे उतारा. उसके बाद मृतका के परिजनों से घटना की जानकारी ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

'काफी खटखटाने के बाद भी जब घर नहीं खुला तो छत से देखने पर एक लड़की का शव फंदा से लटका हुआ देखा. वहीं, दूसरे कमरे में दूसरी लड़की का शव फंदे से लटका हुआ था. चंद्रशेखर सिंह के अनुसार घर में उनकी दोनो लड़कियों के अलावा उनके वृद्ध पिता थे. जिनको खाना खिलाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में गई थीं. उसके बाद उन दोनो का शव अलग-अलग कमरों में फंदा से लटकता हुआ मिला है.' - चंद्रशेखर सिंह उर्फ बब्लू सिंह, मृतका के पिता

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.