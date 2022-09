मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा के दौरान पिस्तौल लहराने (waving pistols during orchestra in motihari) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, वायरल वीडियो शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरौना गांव का बताया जा रहा है. जहां बर्थडे पार्टी में बार बालाओं के साथ पिस्टल लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल (dance with bar girls on a gun in motihari video goes viral)हुआ हैं. शिकारगंज पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि होने के बाद पिस्तौल के साथ डांस कर रहे युवक की तलाश में जुट गई है.

बर्थडे पार्टी में लग रहा था बार बालाओं का ठुमका: वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित सिरौना गांव के जवाहिर साह के पुत्र का बर्थडे पार्टी था. बेटे के बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले लोगो के मनोरंजन के लिए बार बालाओं को भी बुलाया गया था. बंद कमरे में पार्टी चल रही थी. अश्लील भोजपुरी गानों पर ऑरकेस्ट्रा की महिला डांसर डांस कर रही थी. जिसके बाद वहां मौजूद युवक खुद को रोक नहीं पाए और पिस्तौल निकाल महिला डांसर के साथ डांस करने लगे.

तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला डांसर के साथ डांस कर रहे युवको में से एक ने पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल के साथ डांस करने लगा. उसी दौरान एक दूसरा युवक भी अपने पास रखे पिस्तौल को निकालकर डांस करने लगता है. वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है.

"एक बर्थडे पार्टी में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है. जो दो तीन दिन पुराना हैं. वीडियो मिलने के बाद उसका सत्यापन किया गया है. वीडियो सिरौना गांव के जवाहिर साह के पुत्र के बर्थडे पार्टी का है. जवाहिर के ससुराल से कुछ युवक आए थे. उन्ही का हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." - प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष शिकारगंज

