मोतिहारी: बिहार में एटीएम लूट (ATM Robbery In Bihar) की खबर इन दिनों लगातार आ रही है. पूर्वी चंपारण जिले में भी इन दिनों एटीएम लूटेरों के हौसले बुलंद हैं. अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला जिले के कोटवा थाना क्षेत्र का है. जहां कोटवा ओवरब्रिज के समीप लगे स्टेट बैंक के एक एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया (ATM Was Targeted By Miscreants) है. अपराधियों ने एटीएम को काटकर उससे रुपये निकाल कर फरार हो गये.

स्थानीय लोगों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त देख पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम की जांच की. तब जाकर एटीएम में हुई लूट का खुलासा हुआ. एटीएम काटकर अपराधियों ने कितना रुपय लूटकर ले गए. इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है. अधिकारी इसकी जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं.

बता दें कि दो सप्ताह पूर्व ही कोटवा स्थित एटीएम को अपराधियों ने उखाड़ कर गाड़ी से लेकर भाग गये थे. इस घटना में शामिल अपराधियों की खोजबिन में पुलिस अभी जुटी हुई थी कि इसी बीच बीती रात अपराधियों ने स्टेट बैंक के एटीएम से रुयये लूट दिये.

