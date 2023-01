मोतिहारी: बिहार में समाधान यात्रा (Samadhan Yatra In Bihar) पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिवहर होकर सीतामढ़ी जाने के क्रम में कुछ देर के लिए मोतिहारी के खड़वा पुल के पास रुके. लगभग 10 मिनट रुके सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात (CM Nitish Kumar met workers in Motihari) की. नीतीश कुमार ने अधिकांश पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और शिवहर के लिए निकल गए. बेतिया से निकलने के बाद अचानक मोतिहारी शहर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम बनाया. जिसके लिए बंजरिया प्रखंड स्थित खड़वा पुल के पास एनएच किनारे हीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए स्थान निश्चित किया गया.

CM नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात : काफी कम देर की सूचना पर खड़वा पुल के पास काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए. सुरक्षा को लेकर रक्सौल एसडीओ सुश्री आरती और डीएसपी चन्द्रप्रकाश के नेतृत्व में जिला पुलिस के जवानों ने खड़वा पुल के पास मोर्चा संभाल लिया. मुख्यमंत्री के काफिला के पहुंचते हीं कार्यकर्ताओं ने नारा लगाना शुरु कर दिया. मुख्यमंत्री के गाड़ी के रुकते हीं पार्टी कार्यकर्ताओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए आपाधापी मच गई. वहीं, सीएम सिक्यूरिटी में तैनात सुरक्षाकर्मियों के कारण भी काफी ज्यादा धक्का मुक्की होने लगी.

सीएम से मिलने काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे : पार्टी के पूर्व विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं से सीएम ने मुलाकात की. इस दौरान कुछ नेताओं ने सीएम को शॉल ओढ़ाया. सीएम से मिलने वालों में पूर्व विधायक शिवजी राय, मीना द्विवेदी, श्याम बिहारी प्रसाद, पूर्व एमएलसी सतीश कुमार, जिलाध्यक्ष मंजू देवी समेत पार्टी के कई वरीय अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. खड़वा पुल के पास पार्टी नेताओं से मिलने के बाद सीएम का काफिला शिवहर के लिए निकल गया. गौरतलब है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार सामाधान यात्रा (Nitish Samadhan Yatra) पर निकले हैं. सीएम ने दरुआबारी गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत की. इसी दौरान उन्होंने कहा है कि वो 8 फरवरी के बाद देश की यात्रा पर निकलेंगे (Nitish on will go on country tour).