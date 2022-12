मोतिहारी: बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 के दूसरे चरण में नगर निगम मोतिहारी (Motihari Nagar Nigam Election) का चुनाव होना है. मतदान 28 दिसंबर को होना है. नगर निगम के मेयर पद के लिए अपनी किस्मत अजमा रहे प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जोर आजमाइश शुरू (Campaign for Municipal Election In Motihari) कर दिया है. वहीं पुलिस-प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी अंतिम चरण में है.

"पैदल मार्च कर जनता से अपने लिए समर्थन मांग रही हूं. मार्च में लोग खुद आए थे और लोगों का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है. मेरी जीत तय है. निगम क्षेत्र का विकास और अपराधमुक्त बनाना ही नहीं उनका मुख्य मुद्दा है. जिस कारण लोगों का आशिर्वाद उन्हें मिल रहा है."-अंजू देवी, मेयर प्रत्याशी

पैदल मार्च कर किया शक्ति प्रदर्शनः नगर निगम की पूर्व चेयरमैन अंजू गुप्ता भी मेयर पद पर अपना भाग्य अजमा रही है और सोमवार को उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. अंजू देवी ने अपने समर्थकों के साथ शहर में पैदल मार्च कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया.सदर प्रखंड कार्यालय मैदान से निकलकर शहर के मुख्य पथ होते हुए अंजू देवी का पैदल मार्च सिकारिया बीएड कॉलेज कैम्पस पहुंचकर जनसभा में बदल गया.