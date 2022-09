मोतिहारी: बिहार में सड़क हादसे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हाे गयी (Bike rider dies due to truck stumbling in Chakia). बुधवार काे एनएच 28 पर ओझा टोला मंदिर के समीप हादसा हुआ. ट्रक ने बाइक में ठोकर मार दी, जिससे सवार की मौत हाे गयी (bike rider died in motihari). मृतक की पहचान स्थानीय थाना के बारागोविंद निवासी संजय देव के रूप में हुई है.

हादसे के बाद मौके पर जुटी भीड़.

रोड क्रॉस करने के क्रम में ट्रक ने मारी ठोकरः घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मिली जानकारी के अनुसार शाम में संजय देव बाइक से घर लौट रहा था. उसी दौरान ओझा टोला के समीप रोड क्रॉस करने के क्रम में मुजफ्फरपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में घटनास्थल पर ही संजय देव की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

लाेगाें ने हादसे की सूचना पुलिस काे दी.

पुलिस ने शव काे पाेस्टमार्टम के लिए भेजाः भीड़ में से ही किसी व्यक्ति ने मृतक की पहचान की. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. चकिया थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दे दी गई है. सूचना पर परिजन भी पहुंचे. उधर हादसे के कारण कुछ समय के लिए एनएच 28 पर जाम लग गया. इस दौरान यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस के आने के बाद ट्रैफिक बहाल किया जा सका.