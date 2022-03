मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति का 10 वां अधिवेशन आयोजित (Bihar Kumhar Prajapati Coordination Committee held in Motihari) किया गया. अतिथियों ने अधिवेशन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया. अधिवेशन में जिला समन्वय समिति का आम चुनाव भी कराया गया. राज्य के सभी जिला से आए कुम्हार प्रजापति समाज के लोगों ने जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों से की है. अधिवेशन के माध्यम से कई प्रस्ताव पास किए गए. पूर्व से लंबित माटी कला बोर्ड के गठन की मांग (Demand for formation of Mati Kala Board) सरकार से की गई.

अधिवेशन के उद्घाटन के बाद कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के प्रदेश महामंत्री चंद्रभूषण पंडित ने कहा कि राज्य में उनके समाज की संख्या लगभग 90 लाख है. लेकिन समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर उनका समाज पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि कुम्हार समाज को किसी भी सरकार ने न्याय देने का काम अब तक नहीं किया है. चंद्रभूषण पंडित ने अपने हक के लिए कुम्हार समाज को एकजूट कर व्यापक आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही है. अधिवेशन के माध्यम से कई प्रस्ताव पास किए गए और पूर्व से लंबित माटी कला बोर्ड के गठन की मांग सरकार से की गई. साथ ही कुम्हार प्रजापति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पर दबाब बनाने के लिए व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई. वक्ताओं ने कुम्हार प्रजापति समाज की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की.

