मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण में दो अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी (Police Arrested Two Criminal In Motihari) है. शहर के पहाड़पुर थाना क्षेत्र में बैंक लूटने आये दो बाइक पर सवार अपराधियों को पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों ने पकड़ लिया. बैंक से हथियारबंद छह अपराधी 15 लाख रुपये लूटकर (bank robbers arrested with 15 lakh) भागते हुए पकड़े गये. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हथियारबंद अपराधियों में से एक को बैंक पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया जबकि और अपराधी मौके से फरार हो गये. इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरु की. जानकारी मिलने के बाद गांव के ही गन्ने की खेत से एक और अपराधी को 15 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया है. यह पूरा मामला पंजाब नेशनल बैंक के सटहां शाखा (Loot In PNB Satahan Branch) की है.

ये भी पढ़ें - सिवान में इंडियन बैंक से 20 लाख की लूट, पांच की संख्या में पहुंचे थे बदमाश

मोतिहारी के पंजाब नेशनल बैंक में लूट: दरअसल मोतिहारी में पंजाब नेशनल बैंक के सटहां शाखा में आम दिनों की तरह काम चल रहा था. बैंक में काफी संख्या में ग्राहकों की कतारें लगी थी. इसी समय बैंक के अंदर दो बाइक पर सवार छह हथियारबंद अपराधी प्रवेश किये और वहां पर मौजूद कर्मियों को हथियार का भय दिखा कर बैंक लूटना शुरु कर दिये. जैसे ही बैंक से रुपये को लूटकर सभी अपराधी बाहर निकल रहे थे उसी समय एक अपराधी को बैंक मैनेजर अभिषेक प्रियदर्शी के साथ कर्मी रत्नलाल, राजेश चौरसिया, मुकेश कुमार और रवि कुमार समेत अन्य लोगों ने पकड़ लिया. जिसके बाद बचे हुए सारे अपराधी वहां से फरार हो गये.

इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बैंककर्मियों ने अरेराज डीएसपी रंजन कुमार को दी. सूचना मिलते ही अरेराज डीएसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में लग गये. डीएसपी रंजन कुमार ने जांच की शुरुआत की वैसे ही एक लूटेरे के खेत में छीपे होने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को 15 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी. हालांकि चार अपराधी बैंक से भागने में सफल रहे.

ये भी पढ़ें -बेतिया में गन प्वाइंट पर बैंक लूट, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को अपराधियों ने बनाया निशाना

' घटना की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर पहुंचे तो बैंककर्मियों ने हिम्मत दिखाते हुए एक अपराधी को पकड़ रखा था और दूसरा अपराधी गांव के ईख के खेत में छुपा हुआ था. जिसकी जानकारी मिली तो दूसरे अपराधी को लूटे गये 15 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है'. - रंजन कुमार, डीएसपी, अरेराज