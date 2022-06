मोतिहारी : पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज ओपी क्षेत्र स्थित जनेरवा गांव में छापेमारी करने गई तीन थानों की पुलिस को ग्रामीणों ने घेरकर पथराव कर (Attack On Police Team In Motihari) दिया. साथ ही छापेमारी में अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की. इस घटना में दो थानाध्यक्ष, एक एएसआई समेत छह महिला और पुरुष आरक्षी जख्मी हुए हैं. पुलिस अरेराज ओपी कांड संख्या 245/22 के नामजद अभियुक्त सुरेश तिवारी को गिरफ्तार करने जनेरवा गांव गई थी. जिस दौरान पुलिस टीम पर हमला (Crime In Motihari) हुआ.

पुलिस कर्मियों को घेर कर हमला : बताया जाता है कि मारपीट के एक मामले के नामजद अभियुक्त सुरेश तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर अरेराज ओपी, गोविंदगंज थाना और मलाही थाना की पुलिस जनेरवा गांव में बीती रात लगभग 2 बजे छापेमारी के लिए गई थी. इसी दौरान गांव के ही असामाजिक तत्वों के साथ ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को घेर कर हमला कर दिया. उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. अंधेरा होने के कारण पुलिस कर्मियों की जान बची और सभी पुलिस कर्मी वहां से सुरक्षित निकल गए.

हिरासत में चार उपद्रवी : हालांकि, इस दौरान मलाही थाना प्रभारी संजय पाठक, अरेराज ओपी प्रभारी कंचन भास्कर, एएसआई अफरोज आलम, महिला सिपाही राखी कुमारी और विनीता कुमारी समेत कई आरक्षी को चोटें आई हैं. जिनका इलाज अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर अरेराज डीएसपी रंजन कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए चार उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया.

''जनेरवा गांव में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गई थी. जिस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.''- रंजन कुमार, डीएसपी

