मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में (Attack on Mukhiya And His Son In Motihari) मुखिया पति और उनके बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है. दोनों एक शादी समारोह से रात को अपने घर मनसिंघा वापस लौट रहे थे. इस जानलेवा हमले में मुखिया पति और उनके बेटे ने किसी तरह अपनी जान बचाई. हमलावरों ने ईंट-पत्थर, लाठी और धारदार हथियारों से उनकी गाड़ी पर धावा बोल दिया था. जिसमें पूर्व मुखिया की स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया है. मामला जिले के सुगौली प्रखंड स्थित उतरी मनसिंघा का है.

कैसे हुई घटना? : जिले के दरपा थाना क्षेत्र (Darpa Police Station) के नरकटिया बाजार के पास की है. पुलिस थाने को इस बात की भनक लगी तो पुलिस अपने पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. उसके बाद आसपास के लोगों से इस बारे में बात कर जानकारी ली. उसके बाद मुखिया एवं मुखिया पति से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली. उसके बाद जांच में जुट गई है.

सुगौली प्रखंड के उत्तरी मनसिघा पंचायत की मुखिया सल्लू खानम के पति व पूर्व मुखिया नईम खान ने बताया कि वह अपने पुत्र के साथ छौड़ादानो के पठानपट्टी अपने निजी वाहन से बारात गए थे. बारात से खाना खाकर लौटने के क्रम में दरपा थाना क्षेत्र में नरकटिया बाजार के करीब नहर पुल के पास कुछ लोगों ने रुकने का इशारा किया. गाड़ी रोकने के बाद सड़क पर मौजूद लोगों के अलावे पुल के नीचे से निकलकर सात आठ लोग ने ईंट-फट्ठा, लाठी और धारदार हथियार से हमला करना शुरु कर दिया. इस बीच ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को तेजी से लेकर भागा. तब जाकर हमलोगों की जान बच पाई. बदमाशों के हमले से स्कार्पियो का सारा शीशा टूट गया है.

इस तरह की घटना होने के बाद पूर्व मुखिया नईम खान वापस लड़की वालों के घर चले गए. उसके बाद इस घटना की सूचना दरपा थानाध्यक्ष को दी गई. दरपा थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की है. हालांकि पुलिस इस घटना को संदिग्ध मान रही है. जल्द ही इस मामले में पुलिस अपना सारा प्लान तैयार कर कार्रवाई में जुट जायेगी.

