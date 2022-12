मोतिहारी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते लोग

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लगातार पार्टी संगठन का विस्तार करने में जुटी है. इसी को लेकर एआईएमआईएम के जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण (People took membership of the party in Motihari) की. इस मौके पर युवा इकाई के प्रदेश सचिव डॉ. शमीमुल हक और पूर्वी चंपारण के संयोजक एहतेशामुक हक अकरम ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की. इस मौके पर कई लोगों ने एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की.

पार्टी कार्यालय के उद्घाटन: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लेमीन नेतृत्व ने पूरे राज्य में पार्टी को मजबूत करने का अभियान की शुरुआत की. इसी के तहत रविवार को पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई. पार्टी के जिला संयोजक एहतेशामुल हक अकरम ने बताया कि राज्य के प्रत्येक जिला में कार्यालय खोला जा रहा है. सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है. पार्टी वर्ष 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी में लग गई है. ताकि पार्टी मजबूती के साथ दोनो चुनाव को लड़ सके. लोग एआईएमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं. जो पार्टी को मजबूत करने में मददगार साबित होगा.



"राज्य के प्रत्येक जिला में कार्यालय खोला जा रहा है. सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है. पार्टी वर्ष 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी में लग गई है. लोग एआईएमआईएम के साथ जुड़ रहे हैं. किसी पार्टी ने गरीब असहाय की आवाज नहीं उठाई. सिर्फ जाति के आधार पर राजनिति की है. खासकर सवर्णों को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आश्वासन देती रही है. इसलिए ये तबका शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है. इस जाती के लोगों को कोई आरक्षण नहीं मिला है." -एहतेशामुल हक अकरम, जिला संयोजक AIMIM