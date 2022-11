मोतिहारी: बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) के बीच शराब तस्करी और निर्माण का सिलसिला जारी है. इसी बीच पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (Action against liquor traders in Motihari) की है. ड्रोन की मदद से चंवर में कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी कर कई शराब भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है. वहीं 40 हजार लीटर अर्द्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है. पुलिस को आता देख कारोबारी नदी के रास्ते भागने में सफल रहे. वहीं पुलिस फरार कारोबारियों की तलाश कर रही है. पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई नाव के सहारे की.

"थाना क्षेत्र के कोइरगांव बीन टोली में तस्कर शराब रहे थे. इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी. इससके बाद ड्रोन कैमरा मंगा कर पहले एरिया का सर्वे कराया गया. फिर नाव के सहारे दियारा इलाके में छापेमारी शुरु की गई, जहां पुलिस ने पांच भट्ठियों को ध्वस्त किया है. वहीं भारी मात्रा में अर्द्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया."- गौतम कुमार, संग्रामपुर थानाध्यक्ष

नवंबर में 4262 छापामारी में 214 लोग गिरफ्तारः बता दें कि एसपी के निर्देश पर जिले में नवंबर माह में अब तक कुल 4262 छापामारी की गई है, जिसमें 214 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है. इस दौरान 185 कांड दर्ज किए गए हैं. विशेष रूप से गठित एन्टी लीकर टास्क फोर्स द्वारा केवल नवंबर माह में अब तक 196 गिरफ्तारी के साथ 2,500 लीटर से अधिक शराब बरामद किया गया है.

