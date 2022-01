पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं. अपराधी खुलेआम लूट, हत्या जैसी वारदात को आए दिन अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला मोतिहारी के (Crime In Motihari) छौड़ादानो थाना इलाके की है. जहां, मुर्गी दाना व्यवसायी से (8 Lakh Cash Loot From Trader In Motihari) अपराधियों ने हथियार के बल पर 8 लाख रुपये लूट लिया है. इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की है. पुलिस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



जिले में नए पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने योगदान दिया है. ऐसे में अपराधियों ने छौड़ादानो थाना क्षेत्र में 8 लाख रुपये लूटकर उन्हें चैलेंज कर दिया है. बकाया वसूलने गए तुरकौलिया थाना क्षेत्र के कवलपुर के रहने वाले मुर्गी व्यवसायी संतोष कुमार से हथियार के बल पर अपराधियों ने आठ लाख रुपये लूट लिये. छौड़ादानो थाना क्षेत्र के सेमरहिया चौक पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया. बीच बाजार में घटना के दौरान लोगों ने अपराधियों पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू किया, तो अपराधियों ने लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग की.

वहीं, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की उदासीनता से अपराधियों के भाग जाने का आरोप लगाया है. हालांकि, पुलिस ने मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है. बताया जाता है कि, तुरकौलिया थाना क्षेत्र के कवलपुर चौक के रहने वाले मुर्गी दाना व्यवसायी संतोष कुमार लहना का पैसा कलेक्शन करने छौड़ादानो आए हुए थे. छौड़ादानो में कई लोगों से पैसा कलेक्शन करने के बाद संतोष सेमरहिया बाजार पहुंचा था. सेमरहिया चौक के मुर्गी व्यवसायी मो.सलामुद्दीन से बकाया 8 लाख रुपया लेकर जैसे हीं बाहर निकला तो पहले से घात लगाये अपराधियों ने उसे पैर से मारकर गिरा दिया और संतोष के पास से 8 लाख रुपये लूटकर हवाई फायर करते हुए अपराधी फरार हो गए.

घटना के बाद मोबाइल से घटना की सूचना देने की कोशिश में असफल रहे स्थानीय लोगों ने चौकीदार के माध्यम से थानाध्यक्ष को सूचना दी है. घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी चंद्र प्रकाश के साथ कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पुलिस ने सेमरहिया के मुर्गी व्यवसायी मो.सलामुद्दीन समेत तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है.

दरअसल, मो.सलामुद्दीन के घर से ही बकाया आठ लाख रुपया लेकर संतोष कुमार निकला था. जिस दौरान अपराधियों ने उसे लूटा था. छौड़ादानो थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि, अपराधियों के धर पकड़ के लिए छापेमारी चल रही है. जल्द ही इस लूटकांड उद्भेदन कर दिया जाएगा.

