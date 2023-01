मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में सेंधमारी कर चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है. एक आभूषण दुकान की दीवार काटकर चोरों ने लाखों रुपये के आभूषण चुरा (Theft in jewelry shop in Motihari by cutting wall) लिये. नगर थाना क्षेत्र के कुआड़ी देवी चौक पर स्थित खुशी सोना चांदी और बर्तन दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर लगभग सात लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली. इस तरह से चोरी की घटना से लोग हैरान हैं. पुलिस जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें : Motihari News: पुलिस पर जिप सदस्य के पति से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप, एसपी ने दिए जांच के आदेश

सेंधमारी कर दुकान में घुसे चोरः बीती रात चोरों ने खुशी सोना चांदी और बर्तन दुकान के पिछले भाग में सेंधमारी कर लाखों रुपये मूल्य के सामान की चोरी कर ली. इस दौरान चोर दुकान के लॉकर में रखे पांच किलोग्राम चांदी और 100 ग्राम सोना के अलावा लगभग 25 हजार का बर्तन ले गए. सुबह में मकान मालिक के बेटा ने फोन करके बताया कि आपके दुकान में चोरी हो गई है. दुकान का शटर खोला तो पिछले हिस्से को दीवार कटा हुआ पाया.

"सोमवार की रात में दुकान बंद कर घर चला गया था. सुबह में मकान मालिक के बेटा ने फोन करके बताया कि आपके दुकान में चोरी हो गई है. दुकान पहुंचकर देखा तो दुकान के पीछे दीवार में सेंध मारा हुआ था और बर्तन के कुछ सामान फेंका हुआ था. जबकि दुकान के लॉकर में रखे जेवरात और लगभग 25 हजार का बर्तन गायब हैं." -शत्रुघ्न प्रसाद, दुकान मालिक

देर से पहुंची पुलिस : दुकानदार शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि दुकान में चोरी की घटना की सूचना नगर थाना को दी. लेकिन काफी देर बाद नाका दो के प्रभारी केके यादव ने बताया कि ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना हुई है. जांच की जा रही है. डॉग स्क्वायड की टीम बुलाने का प्रयास भी किया जा रहा है.