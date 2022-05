दरभंगा: जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में रविवार की रात हुई गोलीबारी (Youth shot dead in Darbhanga ) ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. समारोह में हुई फायरिंग (Firing In Marriage Ceremony In Darbhanga) में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गयी. मृतक की पहचान बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के पलवा गांव निवासी अवधेश कुमार सिंह के रूप में की गयी है. बताया जाता है कि अवधेश जब खाना खा रहे थे उसी दौरान फायरिंग की गयी थी.

शादी समारोह में फायरिंग: निसिहरा गांव में शादी समारोह (Firing In Marriage Ceremony In Nisihara Village) में फायरिंग से अफरा तफरी मच गई. वहीं सूचना मिलने के बाद बिरौल एसडीपीओ मनीष चन्द्र चौधरी ने अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि निसिहरा गांव में बीती रात मनोज सिंह की पुत्री की शादी थी. बारात लहेरियासराय थाना क्षेत्र से डीहराम पुर से आई थी. इस दौरान रस्म-रिवाज के साथ ही अतिथियों को खाना खिलाया जा रहा था. इसी दौरान खाने के टेबल पर अचानक गोली चली और अवधेश की गोली लगने घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

गोली मारकर युवक की हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि निसिहरा गांव निवासी मनोज सिंह की पुत्री की शादी में बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के पलवा गांव निवासी अवधेश कुमार सिंह शरीक होने आए थे. दरवाजा लगने के बाद एक टेबल पर अवधेश सहित चार व्यक्ति बैठकर भोजन कर रहे थे. उसी क्रम में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और भोजन कर रहे व्यक्ति ने अवधेश सिंह पर गोली चला दी. गोली चलने की आवाज सुनकर शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. जबतक लोग कुछ समझ पाते तब तक अवधेश कुमार सिंह की मौत हो गई थी. वहीं मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.

"सूचना मिलने के बाद हम लोग यहां पर आए हैं. हमारे दामाद अवधेश कुमार सिंह यहां पर शादी समारोह में शामिल होने आए थे. उसी क्रम में उन्हें गोली मार दी गयी. टेबल पर चार लोग खाना खा रहे थे, जिसमें से 3 लोगों ने हमारे दामाद की हत्या की है. 2 लोग निसिहरा गांव के रहने वाले हैं और एक नवटोल का रहने वाला है."- शिवेंद्र, मृतक के ससुर

"निसिहरा गांव में शादी समारोह के दौरान सुबह 4 बजे घटना घटी है जिसमे बड़गांव ओपी थाना क्षेत्र के पलवा गांव निवासी अवधेश कुमार सिंह की गोली लगने से मौत हुई है. अनुसंधान चल रहा है. घटना में शामिल कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है. दोनों पक्ष शादी समारोह में शामिल होने आए थे. उसी क्रम में गोली चली है."- मनीष चन्द्र चौधरी, बिरौल एसडीपीओ

