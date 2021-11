दरभंगा: बिहार के दरभंगा में पंचायत वार्ड सचिव संघ (Panchayat Ward Secretary Union in Darbhanga) के बैनर तले वार्ड सचिवों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने नियमित वेतमान तथा वार्ड सचिवों को सरकारी कर्मी का दर्जा (Ward Secretaries Want status of Government Employees) देने की मांग दोहरायी. उन्होंने कहा कि अभी तक वार्ड सचिवों को बिहार सरकार के द्वारा एक रुपया मजदूरी नहीं मिली. जिससे मजबूरन उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है. इसके साथ मांग नहीं मानी जाने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी.

ये भी पढ़ें- मसौढ़ी सिविल कोर्ट में जिला जज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, वकीलों ने अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार

इस दौरान जिलाध्यक्ष पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिलाध्यक्ष केसरी यादव ने कहा कि वार्ड प्रबंधन समिति के वार्ड सचिव पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री नल जल एवं गली नाली योजना का काम करते आ रहे हैं. सरकार की ओर से अभी तक वार्ड सचिवों को मजदूरी नहीं मिली (Ward Secretaries Did not Get Wages). एनडीए सरकार 19 लाख रोजगार देने का वादा करके बिहार की युवा पीढ़ी के साथ घोर अन्याय कर रही है. नीतीश सरकार बिहार के युवाओं के साथ बेईमानी करना बंद करे. रोजगार देने की योजना बनाकर बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने का काम करें नहीं तो पंचायत वार्ड सचिव संघ पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे.

देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि वह लोग मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट नल का जल एवं गली नाली योजनाओं को पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं. उन लोगों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए. सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण उन लोगों को परिवार का पालन-पोषण करने में काफी कठनाइियों का सामना करना पड़ रहा है. वार्ड सचिन कर्ज में डूब चुके हैं, सरकार उन्हें शीघ्र वाजिब मजदूरी देने का काम करे. अगर सरकार उन लोगो की मांगों को पूरी नही करती तो पूरे प्रदेश में 15 दिसंबर से वह लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे.

ये भी पढ़ें- छात्र राजद ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला, विश्वविद्यालयों में घोटाले की CBI जांच की मांग

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप