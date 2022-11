दरभंगा: बिहार के दरभंगा में शिक्षा विभाग (Darbhanga Education Department) की महत्वपूर्ण फाइलों की चोरी हो गई. हाल ही में स्थानांतरित हो कर गयी जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई छापेमारी एवं बढ़ रहे दवाब के बीच दरभंगा में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण फाइलों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चोरी हुए सामानों में कुछ महत्वपूर्ण फाइल सहित कंप्यूटर के हार्ड डिस्क भी है. जिसमें सभी विद्यालयों से मंगायी उपयोगिता, जिनका लेखा-जोखा करीब 84 करोड़ का था, वह भी गायब है. आशंका जतायी जा रही है कि उनके किसी वफादार कर्मी द्वारा उनसे जुड़े फाइलों को दबाने के उद्देश्य से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है.

ये भी पढ़ें- बीपीएससी घोटाले में DSP निकला करोड़ों का मालिक, RJD ने की अन्य आरोपियों की संपत्ति जांच की मांग

शिक्षा विभाग में चोरी : दरअसल, लहेरियासराय थान क्षेत्र के करमगंज स्थित शिक्षा भवन के लेखा योजना विभाग से कंप्यूटर एवं इन्वर्टर सहित कई महत्वपूर्ण फाइलों की चोरी हुई है. कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सभी विद्यालयों से मंगायी उपयोगिता जिनका लेखा करीब 84 करोड़ का था, वो भी गायब है. इस घटना को देखकर इसमें किसी कार्यालय कर्मी की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता है. साथ ही इसे विभा कुमारी के ऊपर बढ़े इनकम टैक्स के शिकंजे से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हांलाकि इस आशंका से लेखा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन कुमार ठाकुर भी पूरी तरह इंकार नही कर पाएं.

'वर्ष 2004 से मंगायी गयी विद्यालयों की उपयोगिता जो हार्ड डिस्क में था, वो हार्ड डिस्क चोरी हो गई है. इसका कोई अन्य बैकअप नहीं था. जिस प्रकार खिड़की का एक रॉड टेढ़ा मिला है, उसे देखकर पुलिस ने भी उस खिड़की से चोरी के बजाय गेट खोलकर चोरी की आशंका जतायी है. इससे किसी अंदर के स्टाफ की मिलीभगत भी होने की संभावना प्रबल दिख रही है. फिलहाल मामले की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.' - नवीन कुमार ठाकुर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा विभाग

विभा कुमारी के घर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी : गौरतलब है कि वैशाली में शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर विभा कुमारी के घर आर्थिक अपराध इकाई

(Economic Offenses Unit) की छापेमारी (Raids on many places of Deputy Director) की गई थी. छापेमारी डिप्टी डायरेक्टर के मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली स्थित ठिकानों पर की गई थी. बताया जा रहा था कि आय से अधिक सम्पति को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने यह कदम उठाया.

आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई : आय से अधिक संपत्ति मामले में उच्च शिक्षा बिहार पटना के उप निदेशक (Deputy Director of Higher Education Bihar Patna) विभा कुमारी के तीन ठिकाने पर छापेमारी की गई थी. घटना के संबंथ में बताया जा रहा था कि छापेमारी उनके मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली के ठिकानों पर एक साथ हुई थी. उप निदेशक विभा कुमारी वैशाली के जतकौली धरमपुर स्थित पैतृक आवास पर अचानक आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचकर छाचेमारी करने लगी थी. इसके अलावा उनके मुजफ्फरपुर में पैतृक आवास और पटना के सगुना मोर स्थित आवास पर भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचकर छापेमारी की थी.